Un uomo condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per aver pedinato e violentato una studentessa liceale a casa sua. La sentenza arriva dopo il processo con rito abbreviato, che ha visto una richiesta di tre anni e mezzo in meno da parte della Procura. La vittima aveva subito le molestie in un episodio che si è svolto a Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni (Milano), 23 Giugno 2026 - Dieci anni e mezzo di reclusione (3 anni e mezzo in più di quanto chiesto dalla Procura di Monza ) nel processo con il rito abbreviato. E' la condanna decisa dalla gup del Tribunale di Monza Elena Sechi per Gabriele Picciulli, 40enne celibe e disoccupato, che risulta residente ad Aversa, in provincia di Caserta, ma che si trova detenuto nel carcere di Pavia dal momento dell'arresto eseguito dai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni la stessa sera dell'agosto dell'anno scorso quando ha pedinato fino a casa, sequestrato e violentato per venti interminabili minuti due amiche di 15 e 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Liceali pedinate e poi violentate a casa: 10 anni di carcere per il predatore sessuale di Sesto San Giovanni

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