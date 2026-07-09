C’è un’idea che circola da tempo, soprattutto online: l a Gen Z avrebbe finalmente imparato a comunicare nel sesso, a chiedere ciò che desidera e a dire no senza sensi di colpa. Forse è un pensiero che ci fa comodo, perché raccontare di una generazione più consapevole e libera, mette frecce all’arco di chi osteggia l’educazione sessuo-affettiva come educazione necessaria. È appena stata diffusa un’ indagine condotta da AstraRicerche per LELO su 1.009 donne italiane eterosessuali tra i 18 e i 65 anni, con esperienza sessuale attuale o pregressa, che racconta una storia più complessa di così. Più che una maggiore disinvoltura nel parlare di sesso, emerge una maggiore consapevolezza dei propri desideri e bisogni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sesso: perché la Gen Z fa più fatica a dire cosa vuole (e cosa non vuole) a letto

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Multi SubShe Was Framed and Pregnant—Then a Billionaire Chose Her

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