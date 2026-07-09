Serie B OraSì ecco Success Eruke | Porta atletismo sotto canestro

L’OraSì ha annunciato l’ingaggio di Success Eruke, centro nato nel 2006, per la stagione 2026-2027. Il giocatore, classe 2006, ha un percorso di crescita significativo e si trasferisce a Ravenna. Eruke è descritto come un atleta che combina caratteristiche di atletismo e capacità di giocare sotto canestro. L’annuncio conferma l’investimento del club su un giovane talento con potenziale di sviluppo nel campionato di Serie B.

L’OraSì annuncia l’arrivo di Success Eruke, centro classe 2006, per la stagione 20262027. Nato il 19 settembre 2006, Eruke è un giocatore giovane e di grande prospettiva che arriva a Ravenna con un percorso di crescita già importante alle spalle. Ha mosso i primi passi nel basket con l’Azzurra Basket Lanciano, prima di trasferirsi a Torino nel 2023 per intraprendere un percorso nel settore giovanile. In maglia torinese ha disputato l’Under 19 Eccellenza nelle stagioni 20232024 e 20242025 e nel campionato appena concluso si è reso protagonista dei primi due punti e il debutto in Serie A2 con 7 minuti di media in campo, affiancato da una stagione di assoluto rilievo nell’Under 19 Gold, dove si è messo in evidenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Si parla di: Success Eruke è un nuovo giocatore dell'OraSì Basket Ravenna.

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