È stata introdotta una revisione sui calci d’angolo in Serie A, con l’obiettivo di aumentare la precisione delle decisioni arbitrali. Questa novità si aggiunge agli interventi già adottati per migliorare il lavoro di arbitri e Var. Tuttavia, le modifiche hanno spesso portato a decisioni più contestate e a nuove polemiche durante le partite. Un esempio recente riguarda un episodio tra due squadre, che ha suscitato discussioni sulla corretta interpretazione delle regole.

Anno dopo anno si cerca di migliorare e rendere più preciso il lavoro di arbitri e Var, con il risultato, spesso e volentieri, di rendere il tutto ancora più controverso e polemico. Quest’anno potrebbero essere limate due grandi questioni arbitrali che hanno spesso generato accese polemiche. In entrambi i casi, lo sprint è stato probabilmente dato da due episodi che hanno coinvolto l’Inter. Potrà Orsato, nuovo designatore, aiutare a raddrizzare la barca? Ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Serie A, la svolta sugli angoli. “Gli arbi­tri in serie A avranno la pos­si­bi­lità di “sal­varsi” se un cor­ner fosse stato asse­gnato per errore, pur­ché la revi­sione avvenga senza per­dita di tempo per il gioco in corso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Serie A, arriva anche la revisione sui calci d’angolo: ricordate Inter-Fiorentina?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caught Her Husband Cheating with a Woman Hiding in the Closet—She Called the Police!

Notizie e thread social correlati

Le nuove regole in vigore dai Mondiali che vedremo anche in Serie A: VAR, sostituzioni, rimesse laterali e calci d’angoloDai Mondiali 2026 sono entrate in vigore nuove regole approvate dall’IFAB, che riguardano il VAR, le sostituzioni, le rimesse laterali e i calci...

Arbitri, le novità: ok la Var per i calci d'angolo, niente sanzioni per chi parla coprendosi la boccaL'uso della Var sui calci d'angolo è stato approvato, mentre non sono previste sanzioni per chi si copre la bocca durante le proteste.

Temi più discussi: I gironi della prima fase. Juventus con Milan, Como Women e Como 1907; Roma con Fiorentina, Sassuolo e Ternana Women; Mercato Serie A: Juve su Dibu Martinez, Inter e Fiorentina ufficializzano colpi; Gli allenatori della Serie A Enilive 2026/27; UFFICIALE - Nuovo acquisto del Monza: il rinforzo in difesa arriva dalla Fiorentina, il comunicato.

Serie A, TV rights revenue 2025/26: Inter €81.98m Milan 71.56 Napoli 67.02 Roma 64.53 Juventus 63.30 Lazio 51.69 Atalanta 47.00 Bologna 43.61 Fiorentina 41.50 Como 38.65 Torino 38.49 Genoa 37.73 Udinese 34.91 Lecce 32.89 Verona 31.54 Cagliari - X x.com

[Settore Giovanile AC Milan] Milan Under 15 ha battuto la Fiorentina 3-0 (5-2 complessivo) nella semifinale e si dirige verso la finale reddit

Fiorentina, in uscita Dodo: a Inter, Roma e Napoli si aggiunge il Como, la valutazioneL'esterno brasiliano potrebbe lasciare Firenze dopo quattro stagioni: su di lui tante squadre del campionato di Serie A ... msn.com

Inter, effetto domino a destra: se arriva Palestra ecco come cambia la fasciaL’Inter svolta a destra. Esce Dumfries, entra Palestra e saluta Luis Henrique. Un terremoto preceduto dall’addio di Darmian (svincolato) e seguito da un’altra importante scossa di assestamento data ... tuttosport.com