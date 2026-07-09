Serie A arriva anche la revisione sui calci d’angolo | ricordate Inter-Fiorentina?

Da ilnapolista.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata introdotta una revisione sui calci d’angolo in Serie A, con l’obiettivo di aumentare la precisione delle decisioni arbitrali. Questa novità si aggiunge agli interventi già adottati per migliorare il lavoro di arbitri e Var. Tuttavia, le modifiche hanno spesso portato a decisioni più contestate e a nuove polemiche durante le partite. Un esempio recente riguarda un episodio tra due squadre, che ha suscitato discussioni sulla corretta interpretazione delle regole.

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Anno dopo anno si cerca di migliorare e rendere più preciso il lavoro di arbitri e Var, con il risultato, spesso e volentieri, di rendere il tutto ancora più controverso e polemico. Quest’anno potrebbero essere limate due grandi questioni arbitrali che hanno spesso generato accese polemiche. In entrambi i casi, lo sprint è stato probabilmente dato da due episodi che hanno coinvolto l’Inter. Potrà Orsato, nuovo designatore, aiutare a raddrizzare la barca? Ne parla Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Serie A, la svolta sugli angoli. “Gli arbi­tri in serie A avranno la pos­si­bi­lità di “sal­varsi” se un cor­ner fosse stato asse­gnato per errore, pur­ché la revi­sione avvenga senza per­dita di tempo per il gioco in corso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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