Sergio Chericoni nominato nel CdA di ‘Sviluppo Toscana’

Notizia in breve

Sergio Chericoni è stato nominato nel consiglio di amministrazione di ‘Sviluppo Toscana’. Attualmente è presidente della Confartigianato Massa Carrara Lunigiana e dell’Istituto Studi e Ricerche, azienda speciale. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nel ruolo di rappresentante nel nuovo organo di gestione dell’ente regionale. Chericoni continuerà a svolgere le sue funzioni nelle organizzazioni di cui è già responsabile. La nomina è ufficiale e risale a pochi giorni fa.