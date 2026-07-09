Sergio Chericoni nominato nel CdA di ‘Sviluppo Toscana’

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sergio Chericoni è stato nominato nel consiglio di amministrazione di ‘Sviluppo Toscana’. Attualmente è presidente della Confartigianato Massa Carrara Lunigiana e dell’Istituto Studi e Ricerche, azienda speciale. La nomina è stata annunciata recentemente e si inserisce nel ruolo di rappresentante nel nuovo organo di gestione dell’ente regionale. Chericoni continuerà a svolgere le sue funzioni nelle organizzazioni di cui è già responsabile. La nomina è ufficiale e risale a pochi giorni fa.

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Nuovo incarico per Sergio Chericoni, presidente della Confartigianato Massa Carrara Lunigiana e dell’Istituto Studi e Ricerche, azienda speciale della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest: la Regione Toscana ha infatti rinnovato il Consiglio di Amministrazione di ‘ Sviluppo Toscana ’, la società in house che sostiene la crescita del sistema produttivo regionale, gestisce strumenti finanziari per le imprese, accompagna progetti di innovazione e cura interventi strategici per lo sviluppo territoriale. Nel nuovo CdA, guidato dal presidente Leonardo Lascialfari, entra anche Sergio Chericoni, insieme a Saimo Biliotti, Stefano Pastorelli e Maria Federica Giuliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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