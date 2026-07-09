Venerdì si svolgerà una serata dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo nella galleria Leonardo da Vinci, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Cesenatico in collaborazione con AmarBoard Romagna e LightHouse Club. L’evento prevede quattro appuntamenti, pensati per coinvolgere i partecipanti in diverse attività ludiche. La serata mira a offrire un momento di svago e socializzazione, con giochi che spaziano tra vari generi e stili. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a partecipare o semplicemente a scoprire nuovi giochi.

Venerdì si terrà una delle ’Serate Game’ organizzata dalla Biblioteca Comunale di Cesenatico in collaborazione con AmarBoard Romagna e LightHouse Club, che animerà la Galleria Leonardo da Vinci con quattro appuntamenti dedicati ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo. L’iniziativa propone un’occasione per ritrovarsi, conoscere nuove persone e trascorrere serate estive in un clima rilassato e coinvolgente. L’appuntamento è alle 21, quando protagonisti saranno i giochi da tavolo, grazie alla presenza degli appassionati e dei volontari di AmarBoard Romagna, pronti a guidare i partecipanti tra strategie, sfide e momenti di puro divertimento. Dai giochi più classici alle proposte moderne, l’obiettivo è creare occasioni di incontro e socializzazione attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serate Game nella galleria Leonardo da Vinci

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