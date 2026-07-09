Il Gruppo Itelyum ha completato l’acquisizione delle quote di minoranza di Secomar, Ambiente Mare e Itelyum Sea, detenendo ora il 100% del capitale di tutte e tre le società. Questa operazione permette al gruppo di consolidare la sua presenza nel settore dei servizi ambientali marittimi e portuali. La finalizzazione dell’integrazione chiude il processo di acquisizione iniziato in precedenza, rafforzando la posizione nel comparto.

Si completa l’integrazione di Secomar all’interno del Gruppo Itelyum. La società ha infatti acquisito le quote residue di minoranza di Secomar, Ambiente Mare e Itelyum Sea, arrivando a detenerne il 100% del capitale e consolidando così la propria presenza nel settore dei servizi ambientali marittimi e portuali. L’operazione rafforza un sistema industriale che opera in Adriatico, con presidi a Trieste, Monfalcone, San Giorgio di Nogaro, Ravenna e Taranto, e che integra attività di raccolta e trattamento dei rifiuti liquidi industriali e navali, servizi antinquinamento, pronto intervento e bonifiche ambientali. Manlio Cirilli continuerà a guidare Secomar come amministratore delegato, dando continuità a un’attività che rappresenta da quarant’anni un punto di riferimento nello scalo ravennate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Secomar e Gruppo Itelyum. Integrazione completata; Itelyum Ambiente sale al 100% di Sea, Secomar e Ambiente Mare; Economia circolare: Itelyum Ambiente ha perfezionato l’acquisizione delle residue partecipazioni di minoranza in Itelyum Sea, Secomar e Ambiente Mare, portando al 100% la propria quota nelle tre società e completando il percorso di integrazione avviato ne; Porto di Ravenna, Itelyum rafforza la presenza acquisendo il 100% di Secomar e Ambiente Mare.

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