Un gruppo di 35 professionisti tra i 25 e i 40 anni, tra educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi e operatori sociali, ha creato un “Canzoniere Pedagogico”. L’iniziativa nasce dall’idea di raccogliere le esperienze e le scelte esistenziali di queste figure in un insieme di canzoni, accompagnate da concerti formativi. L’obiettivo è condividere e diffondere pratiche legate alle professioni di cura attraverso momenti musicali e formativi.

"Se formasse una sola canzone.". No, non basta una sola canzone. Ma dalle esperienze e dalle scelte esistenziali di 35 tra educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi e operatori sociali (tutti tra i 25 e i 40 anni) è nato un “Canzoniere Pedagogico“ insieme a concerti formativi per farlo conoscere. A curarlo sono Dafne Guida, psicopedagogista, filosofa, imprenditrice sociale e pianista, Angelo Villa psicoanalista e saggista e Francesco Cappa, professore di Pedagogia generale e Pedagogia sociale all’Università Milano-Bicocca. “Se formasse una sola canzone“ è promosso da Stripes Cooperativa Sociale, Pedagogika.it e Mimesis Edizioni. Canzoni... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se formasse una sola canzone... La scelta delle professioni di cura in un “Canzoniere pedagocico“

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