Scudo Verde le multe vanno ai bus Il 30% dei proventi alla Metrocittà Agevolazioni a pendolari e studenti

Da lanazione.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30% delle entrate provenienti dalle multe dello Scudo Verde viene destinato alla Metrocittà. Le sanzioni vengono utilizzate per finanziare interventi nel settore del trasporto pubblico, con un'attenzione particolare a pendolari e studenti. Le misure prevedono agevolazioni per queste categorie, con l’obiettivo di migliorare il servizio e favorire l’uso dei mezzi pubblici.

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Le multe dello Scudo Verde tornano sul territorio sotto forma di investimenti per il trasporto pubblico. Il 30% dei proventi derivanti dalle sanzioni per gli ingressi irregolari nella zona a traffico controllato dai varchi telematici e dalle violazioni rilevate per mancanza di assicurazione o revisione sarà trasferito dal Comune di Firenze alla Città Metropolitana per finanziare interventi sulla mobilità di area. L’accordo, approvato dal Consiglio metropolitano e destinato ora al passaggio in Palazzo Vecchio, prevede che le risorse vengano utilizzate per ridurre la dipendenza dall’auto privata nei comuni della cintura fiorentina, con particolare attenzione a pendolari e studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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