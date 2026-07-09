Un uomo di 45 anni ha chiamato i Carabinieri annunciando di voler uccidere la sua ex. La telefonata, caratterizzata da toni drammatici, ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine. Durante il sopralluogo, l’uomo è stato fermato prima di mettere in atto qualsiasi azione violenta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La telefonata alla caserma fa scattare l’intervento. Una telefonata dai toni drammatici ha permesso ai Carabinieri di evitare una possibile tragedia a Scordia, nel Catanese. Un 45enne residente a Lentini ha contattato direttamente la caserma annunciando la volontà di raggiungere l’ex compagna con l’intenzione di ucciderla. Ricevuta la segnalazione, i militari sono riusciti a convincere l’uomo a recarsi in caserma, guadagnando tempo prezioso e impedendo che potesse mettere in atto i suoi propositi. L’uomo avrebbe agito per motivi legati alla figlia. Una volta arrivato nella stazione dei Carabinieri, il 45enne avrebbe raccontato di essersi recato da Lentini a Scordia con l’intenzione di colpire l’ex compagna, ritenendola responsabile di impedirgli di vedere la figlia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scordia, chiama i Carabinieri e annuncia: «Sto andando a uccidere la mia ex». Fermato un 45enne

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