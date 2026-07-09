Scontro frontale tra due auto chiusa la galleria Montenegrone Tre feriti

La galleria Montenegrone sulla Statale 671 della Val Seriana è stata chiusa dopo uno scontro frontale tra due auto avvenuto giovedì 9 luglio poco dopo le 16. L’incidente si è verificato nel tratto tra Scanzorosciate e Nembro. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto. La galleria è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, poco dopo le 16, all’interno della galleria Montenegrone, lungo la Statale 671 della Val Seriana, nel tratto compreso tra Scanzorosciate e Nembro. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate a circa un chilometro e mezzo dall’imbocco della galleria sul versante di Nembro. L’impatto è stato particolarmente violento e i veicoli hanno riportato pesanti danni. Nello schianto sono rimaste ferite tre persone, tra cui un bambino di 13 anni: trasportati in ospedale, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Imponente il dispositivo di soccorso attivato sul posto: sono intervenuti due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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SCHIANTO FRONTALE TRA DUE CAMION SULLA SS308: UN MORTO E DUE FERITI | 10/04/2026

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