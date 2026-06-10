Sciopero dei treni giovedì | possibili disagi per i viaggiatori
Giovedì si svolgerà uno sciopero dei treni di 23 ore, con possibili disagi su tutta la rete ferroviaria italiana. La protesta è stata confermata dai sindacati di base.
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Temi più discussi: Treni, sciopero 11 giugno sospeso solo in parte. Rischio disagi; Sciopero dei treni giovedì 11 giugno: 3mila ferrovieri rischiano posto di lavoro; Giovedì treni a rischio, i sindacati di base confermano lo sciopero; Giugno nero per i treni a Milano: in arrivo un maxi sciopero di 23 ore (e si comincia prima).
#Treni: sospeso lo #sciopero proclamato dai sindacati #CGIL, #CISL e #UIL per otto ore giovedì 11 giugno, dopodomani, ma rimane quello di 23 ore dei sindacati autonomi #CUB e #SGB dalle 3.00 di giovedì alle 2.00 di venerdì x.com
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