Sciopero dei treni giovedì | possibili disagi per i viaggiatori

Da puntomagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì si svolgerà uno sciopero dei treni di 23 ore, con possibili disagi su tutta la rete ferroviaria italiana. La protesta è stata confermata dai sindacati di base.

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