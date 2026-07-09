Un motociclista di 65 anni è deceduto in ospedale poche ore dopo un incidente sulla provinciale 194 a Mede. L’uomo, in sella a una Kawasaki, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una donna di 75 anni. L’incidente è avvenuto per cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

MEDE (Pavia) È morto in ospedale poche ore dopo l’incidente stradale a Mede. Mauro Ravaioli, 65enne residente a Vercelli, era in sella alla sua Kawasaki da strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da una donna di 75 anni di Mede. Negli schianti tra un’auto e una moto ad avere la peggio è sempre il centauro, questa volta con conseguenze letali. Il 65enne è stato infatti sbalzato dalla sella, ricadendo a circa 8 metri dal punto dell’impatto. Ha riportato un grave trauma toracico ed è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato nella Terapia intensiva della Rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto fatale sulla provinciale 194. Centauro sbalzato muore in ospedale

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