Durante un match del Challenger di Liegi, un inserviente ha invaso il campo mentre il giocatore stava servendo sul set point. L’episodio si è verificato nel momento in cui Sandro Kopp stava cercando di vincere il primo set contro Manas Dhamne. L’uomo ha attraversato il campo senza apparente motivo, creando scompiglio sulla superficie. La partita è stata temporaneamente interrotta, ma non sono stati segnalati infortuni o conseguenze per i giocatori.

Episodio surreale nel Challenger di Liegi durante il match tra Sandro Kopp e Manas Dhamne: Kopp stava servendo per il set quando un lavoratore corre inspiegabilmente attraverso il campo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Scene assurde in un Challenger: un inserviente invade il campo sul set point

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Follia in Italia! Arbitro preso a sassate: scene assurde in campoUn pomeriggio di calcio tra ragazzi si è trasformato in un episodio di violenza quando un arbitro è stato colpito da sassi lanciati in campo.

LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: romano in campo tra un setAl momento è in corso il match tra Berrettini e Hurkacz nel Challenger di Cagliari del 2026.

Argomenti più discussi: Attraverso lo specchio: il gioco dell'identità in un mondo capovolto; Visionaria Can Xue, albero di gelso e insonnia dilagante; Addio attori. Il film è artificiale; C'è una squadra in Terza Categoria che ha i palazzi e i colori di Portofino sulle maglie.

100% INADEGUATA anche nelle piccole cose, come la gestualità e il modo di porsi in certe occasioni. In certi ambienti non puoi avere certi atteggiamenti e posture. Possono essere interpretati come eccesso di confidenza oppure, come una sfida. NON ha le b x.com

Scene assurde ai Mondiali di Ciclismo, Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi e usare i bagni chimiciScene surreali ai Campionati del Mondo di ciclismo con campioni assoluti del calibro di Evenepoel e Pogacar costretti a fermarsi, espletando i propri bisogni in bagni chimici. Altri hanno preferito ... fanpage.it