Follia in Italia! Arbitro preso a sassate | scene assurde in campo

Un pomeriggio di calcio tra ragazzi si è trasformato in un episodio di violenza quando un arbitro è stato colpito da sassi lanciati in campo. Le immagini mostrano i momenti in cui i sassi volavano tra i giocatori e gli spettatori, interrompendo bruscamente la partita e creando scompiglio tra le persone presenti. Nessun dettaglio sulle cause o sugli eventuali responsabili è stato ancora reso noto.

Il silenzio tipico di un pomeriggio dedicato allo sport per ragazzi è stato squarciato non dal fischio finale, ma dal rumore sordo dei sassi che fendevano l’aria. In un istante, la competizione agonistica si è trasformata in un teatro dell’assurdo dove la protezione materna ha preso la forma deviata della violenza gratuita. Un giovane direttore di gara, ancora nel pieno della sua adolescenza e con indosso una divisa che dovrebbe imporre rispetto, si è ritrovato a essere il bersaglio mobile di una furia cieca scatenata da chi, per età e ruolo, avrebbe dovuto dare l’esempio. Le pietre raccolte con cura da terra sono diventate proiettili carichi di un livore inspiegabile, trasformando un campo di periferia in una scena di cronaca che lascia l’amaro in bocca a chiunque creda ancora nel valore educativo dello sport di base.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Follia in Italia! Arbitro preso a sassate: scene assurde in campo Giovane arbitro aggredito a pugni durante Francica–Girifalco Notizie correlate Pomeriggio di follia a Sondrio: donna aggredita a sassateScene di ordinaria follia oggi pomeriggio a Sondrio dove una donna di circa 50 anni è stata aggredita all'altezza del ponte in località Gombaro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venaria, follia durante una partita calcio femminile: tifosi aggrediscono la famiglia dell'arbitra; Nottingham Forest-Aston Villa, moviola: follia di Digne ma l’arbitro fa di peggio, furia Emery; River Delfini-Pietracuta, follia in campo: mano pesante del Giudice Sportivo dopo l’aggressione all’arbitro. Arbitro aggredito a Rotella, follia in campo. Fischietto all'ospedaleAscoli Piceno, 9 dicembre 2019 - Ancora violenza, ancora arbitri colpiti, ancora giovani direttori di gara vittime della follia di ormai ex calciatori della domenica, che sfogano la loro ... ilrestodelcarlino.it Follia in campo: giovane PD picchia l'arbitro, squalificato due anniQuando il Direttore di gara evita di fischiare il fallo in area ad un suo compagno, il giovane militante PD sarebbe corso sul perimetro di gioco colpendo violentemente l'arbitro. La squalifica ... it.blastingnews.com Oggi facciamo una follia golosissima: uniamo la cremosità del tiramisù al sapore inconfondibile dello strudel di mele! Il risultato è un dolce al cucchiaio originale, profumatissimo e perfetto da servire dopo una cena o un pranzo in famiglia o tra amici. Sentirete c - facebook.com facebook Ultimi 10 minuti della Serie B da follia totale, ma tutta la giornata in contemporanea. A dimostrazione che nelle ultime 2 giornate la contemporaneità è tutto x.com