Scatta il piano contro il caldo Consegne a domicilio e sanità

A Siena è stato avviato un piano contro il caldo che prevede raccomandazioni, consigli e servizi dedicati. Il Comune collabora con l’Azienda sanitaria locale e altre organizzazioni per offrire supporto alla popolazione, includendo interventi specifici per le consegne a domicilio e servizi sanitari. L’obiettivo è affrontare le ondate di calore attraverso misure pratiche e assistenza qualificata, senza ulteriori dettagli sulle modalità di implementazione o sui soggetti coinvolti.

Scatta il piano anti-caldo a Siena, fatto di raccomandazioni, consigli ma anche servizi. Il Comune, insieme ad Asp Città di Siena, Società della Salute Senese e rete delle associazioni del terzo settore, ricorda tutti i servizi attivi sul territorio per sostenere anziani, persone fragili e cittadini in condizioni di difficoltà durante il periodo caratterizzato dalle elevate temperature. L’obiettivo è garantire una presenza concreta e capillare sul territorio, capace di intercettare i bisogni quotidiani di anziani soli, fragili e persone senza dimora. Una rete di prossimità che, durante il periodo estivo, mette al centro ascolto, accompagnamento, consegne a domicilio, servizi di prima necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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