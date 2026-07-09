Dopo aver vinto il Mondiale nel 2022, l’allenatore ha dichiarato di aver pensato immediatamente al padre. Lo ha detto durante una conferenza stampa, ricordando il legame speciale con lui e come il suo sostegno abbia influenzato la sua carriera. Scaloni ha parlato di come il ricordo del padre sia rimasto vivo nella sua mente in quei momenti di successo.

Roma, 9 luglio 2026 – Per Lionel Scaloni, il primo ricordo dopo la vittoria del Mondiale nel 2022 non poteva che essere per suo padre. In conferenza stampa, il commissario tecnico dell'Argentina ha ripercorso tutta la sua vita, dai primi calci a un pallone al momento in cui ha alzato al cielo la coppa e ha voluto ricordare suo papà, che è stato al suo fianco fin dal primo momento. Le parole di Scaloni. “Ricordo che mio papà tornava a casa dopo aver guidato il camion per dieci ore e nonostante la fatica mi accompagnava sempre all'allenamento. Aveva più fame di me, non si fermava mai: mi portava ad allenarmi, mi aspettava e poi tornava a lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Scaloni e il ricordo del padre: “Quando ho vinto il Mondiale, ho pensato a lui”

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