Scadenza 10 luglio | documentazione vaccinale per le iscrizioni scolastiche

Entro il 10 luglio le famiglie degli alunni non in regola con gli obblighi vaccinali devono presentare alla scuola la documentazione richiesta. L’adempimento riguarda gli iscritti segnalati dalle ASL e coinvolge dirigenti scolastici, segreterie e genitori. La documentazione può attestare vaccinazione, esonero, differimento o richiesta di appuntamento presso l’ASL. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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