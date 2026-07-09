Scadenza 10 luglio 2026 | inaugurazione anno scolastico 2026 27 ad Amatrice candidature delle scuole

Le scuole che desiderano partecipare all’inaugurazione dell’anno scolastico 202627 devono presentare la candidatura entro venerdì 10 luglio 2026. La cerimonia si terrà ad Amatrice. La data di scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 10 luglio 2026. Non sono state rese note ulteriori modalità di partecipazione o dettagli sull’evento.

Entro venerdì 10 luglio 2026 le scuole interessate devono inviare la candidatura per partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 202627. L’evento si svolgerà ad Amatrice e coinvolgerà delegazioni di istituti scolastici. Le scuole devono segnalare esperienze e buone pratiche secondo le indicazioni previste. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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