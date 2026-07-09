Sbloccato il bonus istituti paritari chi può richiederlo

Da quotidiano.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bonus istituti paritari è stato reso nuovamente accessibile attraverso un decreto interministeriale firmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le famiglie che possono richiederlo sono quelle con un Isee annuale fino a 30.000 euro. La misura riguarda nuclei familiari che soddisfano questo limite di reddito e si rivolge a sostenere le spese delle scuole paritarie. La richiesta può essere presentata secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti.

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Il bonus istituti paritari sbloccato da un decreto interministeriale Mim-Ministero dell'Economia e delle Finanze. A poterlo richiedere sono i nuclei con Isee annuo fino a 30mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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