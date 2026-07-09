saremo invisibili

Nell’accumularsi di “storie concentriche”, Dash Shaw realizza un romanzo a fumetti estremamente complesso e stratificato sulla vita del giovane americano di oggi (uomo o donna). Ken riceve la notizia del matrimonio del fratello e la scelta della camicia per la cerimonia diventa la grande questione d’apertura. Sorta di variante del battito d’ali di una farfalla che provoca una tempesta. Così il personaggio d’apertura, Ken, che immaginavamo il vettore della narrazione, scompare ben presto, inghiottito da un buco nero di storie infinite e da una galleria di personaggi perfettamente esemplificativi di psicologie di oggi, di narcisismi, ipocrisie, immaturità e di una generale scarsa onestà intellettuale personale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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