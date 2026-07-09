Sardegna yacht si incendia nelle acque di Tavolara | tre persone si gettano in mare e sfuggono alle fiamme

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno yacht di circa 16 metri si è incendiato tra Capo Ceraso e Tavolara, in Sardegna. Le tre persone a bordo, due adulti e un ragazzino di 11 anni, si sono gettate in mare per mettersi in salvo e sono riuscite a scampare alle fiamme. Non sono stati segnalati feriti o altri danni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio.

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Paura nelle acque della Sardegna, dove uno yacht di circa 16 metri è andato a fuoco tra Capo Ceraso e l’isola di Tavolara. Le tre persone a bordo, due adulti e un ragazzino di 11 anni, sono riuscite a salvarsi tuffandosi in mare. L’incendio ha distrutto completamente l'imbarcazione dal valore di circa due milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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