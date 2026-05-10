Disperso in mare da dieci giorni nessuna notizia del kitersurfer | continuano le ricerche
Da dieci giorni non si hanno notizie di un uomo di 39 anni scomparso in mare mentre praticava kitesurf tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Le ricerche, coordinate dalle autorità locali, sono ancora in corso e coinvolgono squadre di soccorso e mezzi navali. La scomparsa è avvenuta il primo maggio, quando l’uomo si trovava al largo del litorale, e da allora non ci sono stati aggiornamenti sulla sua posizione.
PORTO CESAREO – Proseguono senza sosta le ricerche di Mimmo Piepoli, 39enne originario di Erchie, disperso dal primo maggio, dopo l’uscita a largo del litorale tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, per praticare kitesurf.Si è entrati, di fatto, nel decimo giorno di attività, coordinata dalla.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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