Disperso in mare da dieci giorni nessuna notizia del kitersurfer | continuano le ricerche

Da dieci giorni non si hanno notizie di un uomo di 39 anni scomparso in mare mentre praticava kitesurf tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Le ricerche, coordinate dalle autorità locali, sono ancora in corso e coinvolgono squadre di soccorso e mezzi navali. La scomparsa è avvenuta il primo maggio, quando l’uomo si trovava al largo del litorale, e da allora non ci sono stati aggiornamenti sulla sua posizione.

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