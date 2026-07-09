Santi Agostino Zhao Rong e Compagni martiri in Cina 1648–1930 – memoria del 9 luglio

Il 9 luglio la Chiesa ricorda i 120 martiri cinesi, tra cui Santi Agostino Zhao Rong e compagni, uccisi tra il 1648 e il 1930. La commemorazione riguarda un gruppo di fedeli che hanno perso la vita durante quel periodo. La data celebra la memoria di coloro che sono stati uccisi per la loro fede in Cina. La ricorrenza si focalizza sulla memoria di questi martiri e del loro sacrificio.

Il 9 luglio la Chiesa fa memoria dei Santi Agostino Zhao Rong e compagni, un gruppo di 120 martiri in Cina uccisi tra il 1648 e il 1930. La loro testimonianza, maturata in contesti e dinastie differenti, unisce missionari stranieri e soprattutto fedeli cinesi – laici, catechisti, religiosi, sacerdoti e vescovi – che confessarono Cristo fino al sangue. Figura emblematica è Agostino Zhao Rong (†1815). Inizialmente soldato, scortò un vescovo missionario durante la prigionia e, toccato dalla sua fermezza, chiese il Battesimo. Divenuto presbitero, fu arrestato in una nuova ondata di repressione e morì a causa delle torture subite in carcere, consegnando la vita al Vangelo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Saint Augustine Zhao Rongs and Companions Stor

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