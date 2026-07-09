Il governo ha presentato proposte concrete per migliorare sanità, istruzione e lavoro, includendo un nuovo patto per il lavoro. Le iniziative puntano a rafforzare il sistema sanitario pubblico, investire nell’istruzione e promuovere misure occupazionali. Nessuna indicazione su dettagli specifici o finanziamenti. L’intervento di un economista di rilievo evidenzia l’intenzione di avviare un programma considerato progressista, senza ulteriori precisazioni sui contenuti o le tempistiche.

Pubblichiamo l’intervento di Giovanni Dosi, uno dei più eminenti economisti ed esperti di economia dell’innovazione italiani. È Professore Emerito di Politica Economica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, dove ha a lungo coordinato l’Istituto di Economia. Questo intervento è motivato, prima ancora delle competenze professionali, da un profondo disagio come cittadino progressista di fronte allo scenario quotidiano della discussione politica. Mentre la gente non arriva alla fine del mese, i prezzi aumentano, e nel mondo vicino a noi i massacri continuano impuniti, i nostri politici, nella loro bolla onirica, discutono di leggi elettorali, ampiezza dell’angolo di prostrazione a Trump, primarie sì o no e “papesse straniere”, ed alcuni addirittura farneticano su organigrammi di un governo che non faranno mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanità, istruzione e un nuovo patto per il lavoro: le proposte concrete per un vero programma progressista

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