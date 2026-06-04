A Cernusco, si è svolto un incontro tra esponenti di sinistra per discutere di un programma progressista. Si è parlato di aumento della precarietà lavorativa, crescenti disuguaglianze economiche e concentrazione di ricchezze. Durante l'evento, sono stati analizzati i dati recenti sulle disparità di reddito e le difficoltà del mercato del lavoro. Nessuna decisione è stata annunciata, ma si sono condivise riflessioni su possibili politiche future.

Negli ultimi decenni, e ancor più negli ultimi anni, si sono aggravate precarietà del lavoro, disuguaglianze economiche e concentrazione della ricchezza. Da questo dato di fatto parte l’iniziativa promossa dal Circolo di Sinistra Italiana dell’ Adda-Martesana per un momento di riflessione e confronto di varie anime della sinistra su economia globale e locale, trasformazioni del mondo del lavoro e nuove forme di precarietà, redistribuzione della ricchezza e riorganizzazione fiscale: questioni da affrontare per elaborare un solido programma economico-sociale progressista. L’appuntamento è in programma giovedì 11 giugno alle 21 alla Biblioteca Civica Lino Penati in Via Fatebenefratelli 2 a Cernusco sul Naviglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lavoro, disuaguaglianze e grandi ricchezza: il confronto a sinistra per un programma progressista. L’iniziativa di Cernusco

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