San Camillo fa 100 anni La storia poco nota Quel nucleo di sacerdoti che alloggiò all’ex Sipe

Un nucleo di sacerdoti si insediò cento anni fa nei locali della ex Sipe, dove si praticavano cure elioterapiche a sacerdoti, malati e giovani. Da questa presenza è nata una struttura sanitaria riconosciuta.

Quel piccolo insediamento religioso arrivò 100 anni fa, per le cure elioterapiche a sacerdoti, malati e giovani, alloggiando nei locali della Sipe. Da lì è nata una realtà d’eccellenza sanitaria. Quest’anno infatti l’ ospedale San Camillo festeggia il primo secolo di vita e, vista la coincidenza con il decennale delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi, il San Camillo Hospital festeggerà i cento anni dei camilliani in Versilia martedì 14 luglio nel tardo pomeriggio nella data di San Camillo, con una Santa Messa celebrata nella Cappella dell’ospedale dall’Arcivescovo metropolitano di Pisa Monsignor Padre Saverio Cannistrà, frate dei Carmelitani Scalzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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