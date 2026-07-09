Un uomo di 70 anni ha percorso 5.000 chilometri in sedici giorni sulla sua Vespa P200E del 1980, arrivando a Capo Nord per la seconda volta. Originario di Petriolo e residente a Montefano, è appassionato di viaggi e Vespa. Durante un’intervista, ha commentato che alcuni potrebbero considerarlo pazzo o malato per questa impresa. La sua traversata ha coinvolto diverse tappe in Europa, con il viaggio che ha suscitato attenzione per la sua durata e per l’uso di un modello di Vespa datato.

"Forse qualcuno penserà che sono pazzo o malato". Giovanni Salvucci sorride mentre racconta la sua ultima impresa. Grande appassionato di viaggi e di Vespa, a 70 anni, nato a Petriolo e oggi residente a Montefano, il socio del Vespa Club Osimo ha raggiunto per la seconda volta Capo Nord sulla sua Vespa P200E del 1980. Oltre 5mila chilometri in 16 giorni. Salvucci ha condiviso l’avventura con il gruppo NordKapp Adriatico, formato solo da vespisti ultrasessantenni: David Ernesto del Vespa Club Pescara, Luigi Di Bartolomeo di Vasto e Lorenzo Irmici di San Severo. Dopo meesi di preparazione e organizzazione, Salvucci ha raggiunto Arco, sul Garda, dove si sono ritrovati oltre 120 vespisti da Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria e Grecia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Salvucci in Vespa a Capo Nord. In sedici giorni 5mila chilometri

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