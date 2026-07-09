Salvataggio di 43 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche

Da napolipiu.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 5 settembre, al largo delle coste libiche, la guardia costiera ha soccorso 43 migranti di varie nazionalità africane, tra cui Sudan, Eritrea, Somalia e Costa d’Avorio. L’intervento è avvenuto durante un’operazione di salvataggio nel Mediterraneo. I migranti sono stati recuperati in mare e condotti in sicurezza. Nessun dettaglio è stato fornito sulle condizioni di salute o sul percorso dei migranti prima del soccorso.

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Lampedusa: Operazione di Salvataggio nel Mediterraneo. La Guardia Costiera Libica Interviene. Lampedusa, Italia – 5 settembre 2023. La guardia costiera libica ha recentemente portato a termine un’importante operazione di salvataggio, recuperando 43 migranti di diverse nazionalità africane, tra cui Sudan, Eritrea, Somalia e Costa d’Avorio. Questi migranti si trovavano al largo delle coste libiche a bordo di un’imbarcazione che aveva subito un guasto meccanico. L’operazione è stata coordinata da una pattuglia della sezione antisbarco di Tajoura, sotto il comando diretto del generale Al-Bashir Bilnur Suleiman. Grazie alla prontezza e alla professionalità della squadre di salvataggio, tutti i migranti sono stati recuperati in buone condizioni di salute. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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