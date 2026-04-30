Migranti nuovo naufragio sulle coste libiche Recuperati 17 corpi

Un nuovo incidente si è verificato al largo delle coste libiche, con il recupero di 17 corpi senza vita. Le operazioni di salvataggio sono state avviate dopo che sono stati individuati i corpi in mare. Non sono state fornite ancora informazioni dettagliate sulle circostanze o sul numero di persone a bordo della imbarcazione coinvolta. La situazione si aggiunge a una serie di episodi simili registrati nelle ultime settimane.

Ennesimo naufragio al largo delle coste libiche, dove sono stati recuperati in mare i corpi senza vita di 17 persone. Ad Ortona, nel pomeriggio, è arrivata la nave Life Support con a bordo 68 migranti. Servizio di Alessandra Camarca TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Migranti, nuovo naufragio sulle coste libiche. Recuperati 17 corpi Migranti, nuovo naufragio sulle coste libiche. Recuperati 17 corpi Notizie correlate Leggi anche: Migranti, naufragio in acque libiche: 32 superstiti, 80 dispersi. Recuperati due cadaveri Leggi anche: Migranti: naufragio in acque Sar libiche. I superstiti: “Almeno 80 i dispersi” Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Migranti, due naufragi al largo della Libia: almeno 27 morti; Naufragio al largo della Libia: 8 morti e 31 dispersi; Almeno 29 migranti morti davanti alla Libia; Naufragio a Lampedusa, ennesima tragedia del mare e dell’indifferenza. Migranti, naufragio nel Mediterraneo: le immagini della Sea Watch VIDEONuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo, in acque Sar della Libia. Il bilancio momentaneo è di 71 dispersi e 32 superstiti. Ieri Sea Bird 2 si è trovato sulla ... ilgazzettino.it MIGRANTI A MANFREDONIA, CAOS IN CONSIGLIO: urla, contestazioni e scontro politico. Il sindaco: "La nostra patrona ha una carnagione che avrebbe dovuto abituarci all’incontro con chi ha la pelle diversa dalla nostra" - facebook.com facebook Dal Perù alle trincee del Donbass: i migranti ingannati e arruolati dalla #Russia Offerte di lavoro, addestramento, poi la guerra contro #Ucraina Le testimonianze raccontano una filiera transnazionale @nelloscavo @Avvenire_Nei x.com