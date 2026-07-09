Salvamento il servizio attuale va potenziato

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante sindacale ha criticato il servizio di salvataggio, affermando che attualmente è insufficiente e necessita di potenziamenti. Inoltre, ha accusato le recenti iniziative di miglioramento di essere più propagandistiche che concrete. La denuncia è stata fatta da un rappresentante del settore, appartenente alla Filcams Cgil regionale, coordinamento Costa.

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"Salvamento: da una misura propagandistica all’altra". E’ la denuncia di Francesco Guitto della Filcams Cgil regionale, coordinamento Costa, ricordando come già due anni fa per ottemperare a un’ordinanza della direzione marittima, si è introdotto il sistema delle " torrette alternate ", che pur dando l’apparenza di un rafforzamento del servizio, in realtà era un presidio dimezzato verso il mare. Tra le 12.30 e le 14.30, ogni marinaio di salvataggio deve vigilare su uno specchio d’acqua di 300 metri, anziché i 150 metri ordinari "con evidenti ricadute sulla sicurezza dei bagnanti e degli stessi soccorritori". La misura vuole garantire un servizio continuativo dalle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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