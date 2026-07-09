Un rappresentante sindacale ha criticato il servizio di salvataggio, affermando che attualmente è insufficiente e necessita di potenziamenti. Inoltre, ha accusato le recenti iniziative di miglioramento di essere più propagandistiche che concrete. La denuncia è stata fatta da un rappresentante del settore, appartenente alla Filcams Cgil regionale, coordinamento Costa.

"Salvamento: da una misura propagandistica all’altra". E’ la denuncia di Francesco Guitto della Filcams Cgil regionale, coordinamento Costa, ricordando come già due anni fa per ottemperare a un’ordinanza della direzione marittima, si è introdotto il sistema delle " torrette alternate ", che pur dando l’apparenza di un rafforzamento del servizio, in realtà era un presidio dimezzato verso il mare. Tra le 12.30 e le 14.30, ogni marinaio di salvataggio deve vigilare su uno specchio d’acqua di 300 metri, anziché i 150 metri ordinari "con evidenti ricadute sulla sicurezza dei bagnanti e degli stessi soccorritori". La misura vuole garantire un servizio continuativo dalle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Salvamento, il servizio attuale va potenziato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Potenziato il servizio di salvamento. Arrivano anche gli operatori in bici elettricaIl servizio di salvataggio sulle spiagge del litorale sud è stato rafforzato con l’arrivo di operatori in bici elettrica.

Estensione del divieto di fumo, più tempo in acqua per i cani e salvamento potenziato, ecco le novità dell'estate in spiaggiaQuest’estate porta alcune novità in spiaggia: il divieto di fumo si amplia, mentre i cani potranno trascorrere più tempo in acqua grazie a un...

Temi più discussi: Salvamento, il servizio attuale va potenziato; Porto Torres, salvamento a mare e assistenza ai disabili: via al servizio - L'Unione Sarda.it; Aperta ufficialmente la stagione delle spiagge Bandiera Blu 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Beach tutor e cartelli non bastano: la Cgil critica il piano per il salvamento a torrette alternate.

Spiagge libere manduriane, affidato il servizio di salvamento - X x.com

Salvamento balneare, dal 15 attivo il servizio al Poetto e a Cala MoscaA partire da lunedì 15 giugno e fino al 15 settembre 2026 sarà attivo il servizio di salvamento balneare nelle spiagge libere del Poetto e di Cala Mosca. Operativo ogni giorno dalle ore 9 e alle 19, l ... ansa.it

Giornata sicurezza acquatica. I servizi videoGrande successo per la Giornata del nuoto e della sicurezza acquatica promossa dalla Federazione Italiana Nuoto con il patrocinio di Comune di Roma e Regione Lazio e con il coinvolgimento di ... federnuoto.it