Salerno botte a una turista e violenza sessuale | arrestato straniero

Un uomo straniero è stato arrestato a Salerno dopo aver aggredito una turista e averla violentemente colpita. L’intervento delle forze dell’ordine è scaturito da una segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa, che indicava un’aggressione in corso nei pressi della Villa Comunale. L’uomo è stato fermato sul posto e portato in questura, mentre la turista è stata soccorsa. La vicenda è ora al vaglio delle autorità.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura relativa a un’aggressione in atto nei pressi della Villa Comunale. Giunti tempestivamente sul posto, gli equipaggi della Sezione Volanti hanno individuato tre giovani turiste straniere che presentavano evidenti segni di colluttazione. A breve distanza, gli operatori hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore, che stava tentando di allontanarsi alla vista delle Forze di Polizia. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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