Una farmacia nel distretto di Martano ha subito un blackout di oltre 24 ore il 29 maggio, senza gruppo elettrogeno di emergenza. Durante il periodo senza corrente, molti medicinali sono andati in malora, inclusi farmaci oncologici. La carenza ha interessato i pazienti che si affidano a quella struttura. La mancanza di energia ha impedito la conservazione corretta dei medicinali e ha causato disagi per chi necessita di cure continue.

L’ennesima, prevedibile interruzione di energia elettrica del 29 maggio scorso alla farmacia del distretto di Martano, priva di gruppo elettrogeno malgrado le ripetute richieste di porre rimedio al vulnus, stavolta ha causato guai seri: cinquemila euro di farmaci buttati, «gravi disfunzioni organizzative e rilevanti disservizi nei confronti dell’utenza», con pregiudizio «sulla continuità e sulla qualità del servizio erogato». Parole che la direttrice dello stesso distretto, Ingrid Sabrina De Nicola, mette nero su bianco in una lettera indirizzata alla direzione generale e all’Area tecnica della Asl di Lecce, quest’ultima responsabile della gestione di queste emergenze. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, blackout di oltre 24 ore alla farmacia del distretto di Martano: medicinali in malora, anche quelli oncologici

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