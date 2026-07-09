Salento blackout di oltre 24 ore alla farmacia del distretto di Martano | farmaci in malora anche quelli oncologici

Notizia in breve

Una farmacia del distretto di Martano ha subito un blackout di oltre 24 ore il 29 maggio, a causa di un’interruzione di energia elettrica senza un gruppo elettrogeno di backup. Durante il guasto, molti farmaci sono andati persi, tra cui alcuni farmaci oncologici. La farmacia non ha potuto dispensare medicinali per tutta la durata dell’interruzione. La mancanza di energia ha impedito il funzionamento delle apparecchiature di conservazione e distribuzione dei farmaci.