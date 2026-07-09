Salento blackout di oltre 24 ore alla farmacia del distretto di Martano | farmaci in malora anche quelli oncologici
Una farmacia del distretto di Martano ha subito un blackout di oltre 24 ore il 29 maggio, a causa di un’interruzione di energia elettrica senza un gruppo elettrogeno di backup. Durante il guasto, molti farmaci sono andati persi, tra cui alcuni farmaci oncologici. La farmacia non ha potuto dispensare medicinali per tutta la durata dell’interruzione. La mancanza di energia ha impedito il funzionamento delle apparecchiature di conservazione e distribuzione dei farmaci.
L’ennesima, prevedibile interruzione di energia elettrica del 29 maggio scorso alla farmacia del distretto di Martano, priva di gruppo elettrogeno malgrado le ripetute richieste di porre rimedio al vulnus, stavolta ha causato guai seri: cinquemila euro di farmaci buttati, «gravi disfunzioni organizzative e rilevanti disservizi nei confronti dell’utenza», con pregiudizio «sulla continuità e sulla qualità del servizio erogato». Parole che la direttrice dello stesso distretto, Ingrid Sabrina De Nicola, mette nero su bianco in una lettera indirizzata alla direzione generale e all’Area tecnica della Asl di Lecce, quest’ultima responsabile della gestione di queste emergenze. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Salento, oltre 24 ore di fuoco: a Ugento mille turisti evacuati tra cui Balotelli, altri incendi nei dintorni. Fiamme anche vicino alla masseria di Helen MirrenNelle ultime 24 ore, un incendio ha coinvolto l’area di Ugento, portando all’evacuazione di circa mille turisti, tra cui un noto calciatore.
Sciopero generale, dalla sanità alla scuola: i servizi garantiti e quelli a rischio per 24 ore anche a LatinaLunedì 18 maggio si svolge uno sciopero generale di 24 ore promosso dall’Unione sindacale di base che coinvolge lavoratori di diversi settori, tra...