Rubano le chiavi di un’auto negli spogliatoi della piscina Poi fuggono e si scontrano | caccia a tre giovani

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani sono ricercati dopo aver rubato le chiavi di un’auto negli spogliatoi di una piscina e aver poi causato un incidente nel Modenese. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì presso la piscina Komodo di via San Faustino 5. Poche ore dopo, i giovani coinvolti sono stati protagonisti di uno scontro stradale.

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Un furto consumato nel tardo pomeriggio di martedì alla piscina Komodo di via San Faustino 5 si è concluso poche ore dopo nel Modenese con un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, i presunti autori del colpo sarebbero tre giovani. I malviventi hanno forzato il lucchetto di un armadietto negli spogliatoi della struttura, impossessandosi delle chiavi di una Toyota Yaris. Successivamente si sono diretti nel parcheggio esterno, hanno individuato la vettura e sono fuggiti in direzione Modena. La corsa della banda è terminata a Castelfranco Emilia, dove il gruppetto è rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo del mezzo appena sottratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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