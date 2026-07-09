Ruba cellulare e cuffie per oltre 340 euro all’Unieuro di via XX Settembre | arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver rubato un cellulare e cuffie per oltre 340 euro in un negozio Unieuro di via XX Settembre. Ha rimosso il dispositivo antitaccheggio dallo smartphone, nascosto la merce in una busta gialla e poi è uscito senza pagare. La merce rubata è stata recuperata e l’uomo è stato portato in caserma.

Bergamo. Ha rimosso il dispositivo antitaccheggio applicato allo smartphone, ha nascosto la merce in una busta gialla e ha lasciato il punto vendita Unieuro di via XX Settembre senza pagare. La fuga, però, è durata pochi minuti: i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato, recuperando l’intera refurtiva, successivamente restituita al negozio. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio, poco dopo le 16. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 39enne avrebbe manomesso il sistema antitaccheggio del telefono cellulare e occultato nella busta anche sei confezioni di cuffie, per un valore complessivo della refurtiva di circa 347 euro, oltrepassando quindi le casse senza pagare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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