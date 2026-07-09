Rsa aumenti delle rette | Voucher misura nuova E c’è solo nelle Marche
La regione ha annunciato un aumento delle rette nelle strutture residenziali. Per contrastarlo, sono stati stanziati 9,6 milioni di euro in due anni tramite un nuovo voucher, una misura esclusiva per le Marche. Il segretario regionale di un sindacato ha commentato che l’obiettivo è evitare di penalizzare le persone anziane e le loro famiglie. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di distribuzione o sui soggetti beneficiari.
"Non giochiamo sulla pelle delle persone a noi più care, come padri e madri anziani". Il segretario regionale della Cisl, Marco Ferracuti, difende l’intervento Multileva della Regione che stanzia 9,6 milioni in due anni per l’abbattimento delle rette per le persone ospitate nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e sociali. "Si tratta di un intervento innovativo, coraggioso e sperimentale voluto dai sindacati (Cgil, Cisl, Uil), che serve ad attenuare i costi aggiuntivi, dovuti agli aumenti delle rette, che avrebbero dovuto sostenere le famiglie – dice –. Con l’uso di fondi europei, oltre 1.900 famiglie avranno un aiuto economico di circa 250 euro al mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rsa, un sostegno alle famiglie: 9,6 milioni contro il caro rette. Voucher mensili da 250 euro
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