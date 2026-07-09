Rsa aumenti delle rette | Voucher misura nuova E c’è solo nelle Marche

Notizia in breve

La regione ha annunciato un aumento delle rette nelle strutture residenziali. Per contrastarlo, sono stati stanziati 9,6 milioni di euro in due anni tramite un nuovo voucher, una misura esclusiva per le Marche. Il segretario regionale di un sindacato ha commentato che l’obiettivo è evitare di penalizzare le persone anziane e le loro famiglie. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di distribuzione o sui soggetti beneficiari.