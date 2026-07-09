rottamazione quinquies senza spid come ottenere la comunicazione delle somme dovute

Chi ha aderito alla rottamazione quinquies senza possedere lo Spid può richiedere la comunicazione delle somme dovute. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un procedimento semplice per ottenere questa informazione. La richiesta può essere effettuata online, senza necessità di autenticazione tramite Spid. La comunicazione contiene i dettagli relativi ai pagamenti e alle somme da versare, facilitando così la gestione delle scadenze.

Chi ha aderito alla rottamazione quinquies ma non possiede lo Spid può ora recuperare facilmente la comunicazione delle somme dovute. L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti attivato un nuovo servizio online nell’area pubblica del proprio sito che consente di richiedere una copia della lettera contenente gli importi da versare, il piano delle rate e i moduli di pagamento, senza dover utilizzare credenziali di accesso. Come ottenere la comunicazione senza Spid. La parola d’ordine è semplificare. La novità arriva a poche settimane dalla scadenza della prima rata fissata al 31 luglio 2026. Ma il 31 luglio coincide anche con la rata unica, per chi sceglie questa via. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Tutti i dettagli sulla rottamazione quinquies sono disponibili online: dalle rate alle scadenze, il manuale di istruzioni è contenuto nella comunicazione delle somme dovute. Dal 7 luglio disponibile il servizio per ottenerne una copia anche senza SPID -… - X x.com

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