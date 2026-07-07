rottamazione quinquies arriva il conto anche per chi non ha lo spid

Chi ha aderito alla Rottamazione quinquies senza possedere lo Spid può ora consultare la comunicazione delle somme dovute senza usare credenziali. La modifica riguarda chi si è affidato a metodi alternativi per ricevere le informazioni sui pagamenti. La possibilità di accesso senza Spid è stata introdotta per semplificare il recupero dei dati, permettendo agli utenti di verificare le proprie posizioni senza autenticazioni digitali. La comunicazione è disponibile tramite canali diversi rispetto allo Spid.

Chi ha aderito alla Rottamazione quinquies senza Spid può ora recuperare la propria comunicazione delle somme dovute senza bisogno di credenziali. Agenzia delle entrate-Riscossione ha attivato da oggi, nell’area pubblica del sito, un servizio online per richiedere la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento: basta indicare il codice fiscale, allegare un documento di riconoscimento e indicare l’indirizzo email a cui riceverla. Il nuovo strumento arriva a meno di un mese dalla scadenza della prima o unica rata, fissata al 31 luglio, e si affianca alla comunicazione già disponibile dal 30 giugno nell’area riservata, accessibile con Spid, Cie, Cns o – per professionisti e imprese – con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Rottamazione Quinquies e : Guida Definitiva alla Corsa del 21 Gennaio.

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