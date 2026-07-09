Roma saltato Greenwood | adesso corsa a due super talenti

Il trasferimento di Greenwood è saltato, lasciando spazio a due possibili obiettivi per il club. Secondo fonti, il tecnico sta valutando due profili di giovani talenti per rinforzare la rosa. Si parla anche di un possibile interesse per un attaccante proveniente da un club portoghese, con collegamenti a un calciatore del suo stesso ruolo. La società sta accelerando le operazioni per definire il nuovo acquisto prima della chiusura del mercato.

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GREENWOOD-ROMA SI RIAPRE! NAPOLI SU FRATTESI!

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