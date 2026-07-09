Roma occhi su Assane Diao | il Como fissa il prezzo per l’esterno offensivo

Il Como ha stabilito il prezzo dell’esterno offensivo Assane Diao, coinvolto nel calciomercato della Roma. Nei giorni recenti, le trattative per Mason Greenwood si sono raffreddate, con il calciatore più vicino al Fenerbahce. Di conseguenza, la società giallorossa sta valutando altri profili per rinforzare il reparto offensivo, in particolare sotto richiesta di allenatore e dirigenza.

Sono giorni piuttosto importanti per il calciomercato della Roma e soprattutto per i rinforzi nel reparto offensivo richiesti da Gian Piero Gasperini. Il raffreddamento della pista che porta a Mason Greenwood – più vicino al Fenerbahce che ai giallorossi – starebbe portando D’Amico a valutare con attenzione nuovi profili. Tra questi, rientrerebbe anche Assan Diao, protagonista nell’ultimo anno e mezzo con la maglia del Como. Il talento senegalese, reduce dagli impegni internazionali nel mondiale e attualmente in vacanza, sarebbe finito tra i nomi monitorati dalla dirigenza giallorossa. Da Trigoria sarebbero già partiti i primi contatti esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione e le richieste del club lombardo, anche se al momento non si parlerebbe ancora di una vera e propria trattativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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