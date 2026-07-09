Un'operazione della Polizia di Stato a Roma ha portato al sequestro di hashish nascosto nei freezer di una macelleria, usata come deposito. Durante le verifiche sono stati trovati anche 71.000 euro in contanti. La polizia ha sequestrato quantità significative di droga e denaro, senza riferimenti a persone o altri dettagli specifici. L’indagine continua per chiarire l’intera rete di traffico e i soggetti coinvolti.

Fiumi di droga e decine di migliaia di euro sequestrati sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella capitale. Un trentenne romano, gestore di una macelleria, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto un vero e proprio deposito di stupefacenti tra il retrobottega del suo esercizio e la sua abitazione. Le indagini e la scoperta del deposito Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via grazie ad alcune segnalazioni relative a un intenso giro di spaccio nel quartiere Montagnola di Roma. Gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone e del Commissariato di P. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Roma, la macelleria usata come deposito per la droga: la Polizia trova hashish nei freezer e 71mila euro

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