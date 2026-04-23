Baviera compra cassaforte usata per 15 euro e trova lingotto d'oro da 32mila euro | chiama la polizia e lo restituisce

In Baviera, un uomo di 57 anni ha acquistato una cassaforte usata per 15 euro tramite un sito di annunci. Durante l'apertura, ha trovato un lingotto d'oro da circa 250 grammi, con un valore stimato tra i 32.000 e i 34.000 euro. Dopo aver scoperto il prezioso oggetto, ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e ha restituito il lingotto. La vicenda ha attirato l'attenzione locale.

L'incredibile scoperta di un 57enne tedesco di Trostberg. Dalla piccola cassaforte di seconda mano ad uso domestico che aveva comprato su un sito di annunci è spuntato fuori un lingotto d'oro da 250 grammi per un valore complessivo tra i 32mila e i 34mila euro. L'anziano proprietario lo aveva dimenticato in unno scompartimento segreto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lo Stato compra un’opera di Caravaggio per 30 milioni di euro a pochi giorni dall’Ecce Homo di Antonello Da MessinaIl Ministero della Cultura fa sapere che lo Stato ha comprato il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni. Sparito lingotto d’oro (da 65mila euro) dalla casa del perquisito, indagati un ispettore e sette poliziottiPrato, 3 aprile 2026 – Ci sono sviluppi nel caso dell’arresto dell’armiere della comunità cinese di Prato, cui vennero trovate armi clandestine...