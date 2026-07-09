Roma Dybala verso il rinnovo | arriva un indizio social

Su social media è stato pubblicato un indizio che suggerisce un possibile rinnovo di contratto per il calciatore, legato alla squadra di Roma. La notizia si aggiunge alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane riguardo a un prolungamento dell’accordo tra il giocatore e il club. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La comunicazione sui social ha generato entusiasmo tra i tifosi, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

Il futuro di Paulo Dybala è sempre più a tinte giallorosse. Oltre alle varie voci che girano da settimane sul suo prolungamento di contratto con la Roma, nella giornata di ieri c’è stato anche un indizio social che fa ben sperare i tifosi romanisti. 140 presenze con il lupetto sul petto, 45 gol e ben 30 assist per la Joya, fiducioso di continuare a vestire questa maglia nell’anno del centenario del club. La Champions League ritrovata sarà una motivazione in più per l’argentino, che sfiorò il trofeo nella stagione 2017-18 con la maglia della Juventus, perdendo in finale con il Real Madrid. Proprio dalla Champions, via social, arriva l’indizio che in molti hanno notato nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Dybala rinnova: cosa rivela sulla nuova Roma

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