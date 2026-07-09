I bus a due piani stanno bloccando il centro storico di Roma, causando traffico in Ztl e tariffe giornaliere di 17 euro. La Regione Lazio ha dichiarato di non aver competenze sulla gestione di questi mezzi. Il rappresentante del Comune ha richiesto che il Campidoglio si occupi di bandi e aumenti delle tariffe, evitando di spostare la responsabilità.

Nessuna competenza della Regione Lazio sui bus a due piani che in questi giorni stanno assediando il centro storico della Capitale. Traffico paralizzato dentro la Ztl e tariffe bassissime (solo 17 euro al giorno). A fare chiarezza contestando il parere dell’ Authority della Concorrenza è il governatore del Lazio Francesco Rocca. “Sui bus a due piani l’ho detto chiaramente all’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, faccia i bandi di gara, adegui le tariffe, non è certo la legge regionale a impedirlo”. Così in una lunga intervista al Messaggero in cui il presidente della Regione Lazio replica all’Antitrust che in un parere del 19 gennaio ha scritto che una legge regionale impedisce i bandi di gara di assegnazione del servizio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Roma, centro storico assediato dai bus a 2 piani. Rocca: “No allo scaricabarile, il Campidoglio faccia i bandi e aumenti le tariffe”

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