Rohingya cinque bambini morti nel più grande campo profughi al mondo

Cinque bambini sono morti nel più grande campo profughi al mondo, secondo fonti ufficiali. La minoranza musulmana Rohingya del Myanmar continua a subire violenze e persecuzioni, che hanno portato alla fuga di molte persone. Negli ultimi decenni, sono state sottratte loro terra, cittadinanza e abitazioni, lasciandoli in condizioni di estrema vulnerabilità. La situazione nel campo rimane critica, con difficoltà nell’accesso a servizi e protezione.

Guglielmo Gallone - Città del Vaticano È l’ennesima tragedia che colpisce i Rohingya, la minoranza musulmana del Myanmar a cui negli ultimi decenni è stato tolto tutto: la terra, la cittadinanza, la casa, come se non bastasse persino la possibilità di vivere, altrove, in sicurezza. Ieri almeno cinque bambini sono morti nel crollo di una scuola coranica travolta da una frana nell'enorme campo profughi di Cox’s Bazar, nel sud-est del Bangladesh. Solo tre giorni prima altre otto persone avevano perso la vita sempre qui, negli stessi campi, dove le piogge monsoniche continuano a provocare smottamenti e crolli. Decenni di persecuzioni Photo... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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