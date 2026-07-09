rogo a bovisa chiudete le finestre

Un incendio si è sviluppato nel deposito Bartolini di via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa, poco prima delle 19:30. Dopo due esplosioni, sono divampate le fiamme, producendo una grande nube di fumo nero visibile a distanza. Le autorità hanno consigliato di chiudere le finestre per evitare l’inalazione di sostanze nocive. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non risultano al momento persone coinvolte o ferite.

Prima due esplosioni, poi le fiamme e una nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un grosso incendio è divampato poco prima delle 19,30 nel deposito Bartolini di via Don Minzoni, quartiere Bovisa. Si è temuto il peggio: «Aiuto, correte, forse in quei capannoni c'è ancora qualcuno - ha lanciato l'allarme un testimone - Qui è tutto avvolto dal fumo, non si respira». Sul posto decine di mezzi, 50 vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Milano e Monza. Ma fortunatamente nessun dipendente è rimasto ferito o intrappolato nei depositi. Nel quartier non ci sono stati intossicati e tutti sono ben consapevoli che se le fiamme fossero divampate qualche ora prima sarebbe stata una tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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