Durante un’audizione in Regione, i rappresentanti di WWF, Legambiente e dell’associazione per il Parco Agricolo Sud Milano hanno chiesto di interrompere immediatamente gli sversamenti sospetti nella Roggia Colturana. Hanno inoltre richiesto verifiche sui terreni circostanti per individuare eventuali fonti di inquinamento e hanno sottolineato la necessità di una bonifica completa e rapida della zona.

"Roggia Colturana, la situazione venga sanata del tutto, e in tempi rapidi". Lo hanno ribadito ieri in Regione, durante un’audizione davanti ai componenti della Commissione consiliare ambiente, i rappresentanti di WWF, Legambiente e associazione per il Parco agricolo Sud Milano, in merito al grave episodio d’inquinamento della roggia Colturana. Presenti alla seduta anche i referenti di Arpa, quelli di Città Metropolitana e gli amministratori di Colturano. Per lungo tempo il corso d’acqua, un canale irriguo che scorre alla periferia di Colturano, è stato inquinato dagli scarichi fognari, irregolari, delle imprese con sede nella vicina zona industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roggia Colturana sotto la lente: "Stop a sversamenti sospetti. E verificate pure i terreni attorno"

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