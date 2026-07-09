Un intercettato ha riferito: “Aggiorniamoci, fammi vedere se Mariani va bene all’Inter”, in relazione a un possibile coinvolgimento nelle designazioni arbitrali. La procura di Milano sta indagando su presunte pressioni volte a influenzare le decisioni sui fischietti, con l’obiettivo di favorire una squadra specifica. Questa intercettazione si inserisce in un’inchiesta che coinvolge anche amici di un dirigente sportivo, e si aggiunge a un capitolo di approfondimenti su possibili pratiche di condizionamento nel calcio.

Gli amici di Gravina. Si aggiunge di un nuovo capitolo l’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sulle presunte pressioni per pilotare le designazione arbitrali allo scopo di favorire l’Inter di Marotta. L’ex designatore Rocchi è indagato per frode sportiva. Come scritto ieri dal Corriere della Sera, ci sarebbe una nuova partita con designazione pilotata e sarebbe Inter-Torino dello scorso 26 aprile. L’arbitro in questione è Mariani che non aveva arbitrato più l’inter da Napoli-Inter 3-1, pubblicamente contestato da Marotta per un rigore che a dire del presidente dell’Inter non c’era. Al telefono Rocchi, parlando con un collega, dice: “Aggiorniamoci un attimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rocchi intercettato: “Aggiorniamoci, fammi vedere se Mariani va bene all’Inter”

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