Robert Sullivan chi è il marito e grande amore di Bonnie Tyler

Robert Sullivan era il marito di Bonnie Tyler, con cui ha condiviso più di cinquant’anni di vita. È morto recentemente, lasciando un vuoto nella vita privata della cantante. Sullivan è stato il compagno di una lunga relazione, restando una presenza centrale per Tyler nel corso degli anni. La coppia ha vissuto insieme tutto il tempo, senza dettagli pubblici su altri aspetti della loro vita privata.

Robert Sullivan, il marito di Bonnie Tyler: chi è l’uomo che ha condiviso con lei una vita intera fino alla sua morte. Dopo oltre cinquant’anni vissuti insieme, Robert Sullivan resta la figura più importante nella vita privata di Bonnie Tyler. Ex judoka olimpico e imprenditore immobiliare, è stato il marito discreto che ha accompagnato la cantante gallese dagli inizi della carriera fino alla fama mondiale, condividendo con lei successi, difficoltà e una lunga storia d’amore lontana dai riflettori. Ecco chi è nel dettaglio e cosa sappiamo di lui. Per oltre mezzo secolo Robert Sullivan è stato la presenza più discreta e costante nella vita di Bonnie Tyler. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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